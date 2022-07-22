Экс-первая ракетка мира – поддержавшему Касаткину украинцу Стаховскому: вы должны пояснить

Бывшая австралийская теннисистка и первая ракетка мира в парном разряде, а сейчас комментатор ESPN Ренне Стаббс обратилась к Сергею Стаховскому, который поддержал в соцсетях совершившую каминг-аут российскую теннисистку Дарью Касаткину.



«Сергей, это извинения за то, что много лет назад вы сказали, что не хотите, чтобы ваша дочь играла в теннис именно из-за этого? Я надеюсь, вы в безопасности и здоровы, и это от всего сердца. Очень сожалею по поводу того, что происходит в вашей стране. И всё же вы должны пояснить», – написала Стаббс на своей странице в «Твиттере».



Речь о давнем интервью Стаховского, в котором он сказал: «В WTA-туре почти каждая вторая теннисистка – лесбиянка. Так что свою дочь в теннис я точно не отдам».



Стаховский ответил Стаббс, что он в порядке, а также что извинился тогда и извиняется сейчас. В развитие темы он подчеркнул, что «каждый человек имеет право быть счастливым и должен быть свободен в своём выборе».



Напомним, ранее 36-летний Сергей Стаховский, завершивший карьеру в январе 2022 года, написал в «Твиттере» Касаткиной в ответ на её фото с фигуристкой Натальей Забияко, что «для такого требуется мужество», и выразил «восхищение её свободой». Сделал он это не на украинском или русском, а на английском языке.

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