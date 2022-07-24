Прошла жеребьёвка турнира в Атланте, где сыграют Кирьос, Иснер, Коккинакис, Пэр и другие

Опубликованы результаты жеребьёвки турнира категории ATP-250 в Атланте (США), который пройдёт с 25 по 31 июля на хардовом покрытии.

Возглавил посев соревнований американец Райлли Опелка. Он пропустит первый круг, а во втором сыграет с победителем матча Кентен Алис (Франция) – Илья Ивашко (Беларусь). Второй номер посева у ещё одного американца Джона Иснера, во втором раунде он сыграет либо с Беном Шелтоном (США, WC), либо с одним квалифаеров.

Интересные матчи первого круга Атланты:

Джек Сок (США, WC) – Томми Пол (США, 5)

Андрес Мартин (США, WC) – Танаси Коккинакис (Австралия)

Ник Кирьос (Австралия, 7) – Q

Брэндон Накашима (США, 8) – Джордан Томпсон (Австралия)

Дженсон Бруксби (США, 6) – Бенуа Пэр (Франция).

Призовой фонд соревнований в Атланте составил $ 708 530. Его действующим чемпионом является Иснер (выиграл их в 2021 году в шестой раз).