Роман Сафиуллин стал победителем «челленджера» в Нур-Султане
Поделиться
Российский теннисист Роман Сафиуллин стал победителем турнира категории «Челленджер» в Нур-Султане (Казахстан). В карьере россиянина это второй титул в одиночном разряде на турнире такого уровня.
В финале соревнований Сафиуллин (1) одолел местного игрока Дениса Евсеева со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:2). Встреча продлилась 2 часа 6 минут. Сафиуллин восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 11. На счету Евсеева семь эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
Победа в Нур-Султане позволит Сафиуллину подняться на рекордное для себя место в рейтинге ATP. С понедельника, 25 июля Роман предположительно станет 119-й ракеткой мира.
Комментарии
- 24 июля 2022
-
13:19
-
12:58
-
12:51
-
12:06
-
11:40
-
10:54
-
10:36
-
10:19
-
10:05
-
00:32
- 23 июля 2022
-
23:47
-
23:32
-
22:37
-
22:03
-
20:39
-
20:31
-
20:14
-
19:47
-
18:51
-
17:59
-
17:04
-
16:46
-
16:42
-
16:30
-
16:12
-
15:49
-
15:22
-
14:36
-
14:14
-
13:27
-
12:58
-
12:57
-
12:28
-
12:23
-
12:04
Партнерский контент