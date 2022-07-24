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Роман Сафиуллин стал победителем «челленджера» в Нур-Султане

Роман Сафиуллин стал победителем «челленджера» в Нур-Султане
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Российский теннисист Роман Сафиуллин стал победителем турнира категории «Челленджер» в Нур-Султане (Казахстан). В карьере россиянина это второй титул в одиночном разряде на турнире такого уровня.

В финале соревнований Сафиуллин (1) одолел местного игрока Дениса Евсеева со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:2). Встреча продлилась 2 часа 6 минут. Сафиуллин восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 11. На счету Евсеева семь эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

Победа в Нур-Султане позволит Сафиуллину подняться на рекордное для себя место в рейтинге ATP. С понедельника, 25 июля Роман предположительно станет 119-й ракеткой мира.

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