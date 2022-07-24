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Берреттини эмоционально прокомментировал поражение в финале турнира в Гштааде

Берреттини эмоционально прокомментировал поражение в финале турнира в Гштааде
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал поражение в финальном матче грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария) с норвежцем Каспером Руудом.

«Я был очень близок к завоеванию титула, но это теннис. Пара мячей обидно пролетели, буквально на несколько сантиметров. Должен сказать, что в какой-то момент он стал играть лучше и я почувствовал, что импульс игры немного изменился. Горжусь этой неделей и тем, как боролся на протяжении всего турнира, но сейчас трудно не думать о финале. Нелегко говорить после такого тяжёлого поражения, но поздравляю Каспера и его команду», — приводит слова Маттео ATP Tour.

Напомним, Каспер Рууд обыграл Маттео Берреттини со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:2.

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