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Агнешка Радваньска в выставочном матче обыграла действующую первую ракетку мира

Агнешка Радваньска в выставочном матче обыграла действующую первую ракетку мира
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Бывшая польская теннисистка Агнешка Радваньска в благотворительном матче обыграла действующую первую ракетку мира Игу Свёнтек. Все средства от продажи билетов на благотворительный матч направят на поддержку украинских детей.

Поединок прошёл сегодня в Кракове (Польша). Перед очным матчем в одиночном разряде теннисистки сразились в миксте. Ига выступала в паре с поляком Мартином Павельским, а Агнешка – в паре с бывшим украинском теннисистом Сергеем Стаховским. В миксте победу одержали Свёнтек с Павельским. Поединок между Свёнтек и Радваньской завершился со счётом 4:6. Судьёй на вышке была украинская теннисистка Элина Свитолина.

Фото: из социальных сетей Агнешки Радваньской

Для первой ракетки мира это был первый матч после выступления на Уимблдоне-2022, где Свёнтек дошла до третьего круга, в котором сенсационно проиграла 40-й ракетке мира француженке Ализе Корне со счётом 4:6, 2:6.

Корне прервала серию польки из 37 побед. Это была самая длинная беспроигрышная серия теннисистки в туре в XXI веке. Ранее рекорд принадлежал американке Винус Уильямс (35).

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