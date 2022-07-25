Кафельников высказался о рекорде Медведева. Даниил 10 недель остаётся 1-й ракеткой мира

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянин Евгений Кафельников прокомментировал то, что чемпион US Open 2021 года, первая ракетка мира Даниил Медведев побил достижение двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», россиянина Марата Сафина по количеству недель во главе рейтинга ATP. Сегодня, 25 июля, Медведев начал десятую неделю в ранге первой ракетки мира, что является новым рекордом России в мужском одиночном разряде, который ранее (в 2000 и 2001 году) установил Сафин. Он был лидером рейтинга ATP на протяжении девяти недель.

«Даниил Медведев на протяжении десяти недель — первая ракетка мира. Что тут ещё говорить? Дальше всё будет зависеть только от него, насколько позволит желание, стремление оставаться на вершине.

Сможет ли в будущем кто-то из россиян обойти его? Пока что никого нет из наших теннисистов. Рано или поздно кто-нибудь появится. На то это и рекорды. Кто-то должен их повторять или улучшать», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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