Наоми Осака одной фразой описала свою первую встречу с Сереной Уильямс

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японка Наоми Осака одной фразой описала первую встречу с легендарной американской теннисисткой, 23-кратной победительницей мэйджоров Сереной Уильямс.

Это произошло в 2014 году, на турнире WTA-500 в Сан-Хосе (США). О знаменательном событии напомнила пресс-служба соревнований в своих социальных сетях, опубликовав видео, на котором юная Наоми делает селфи с Сереной.

«Ха-ха-ха, я помню, как подумала, что это самый счастливый день в моей жизни», — отреагировала на видео Осака.

Ранее организаторы турнира в Сан-Хосе предоставили Осаке уайлд-кард, соревнования пройдут с 1 по 8 августа. Наоми впервые с выступления на «Ролан Гаррос» выйдет на корт, Уимблдон японка пропустила из-за лишения турнира рейтинговых очков.