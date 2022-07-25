Янник Синнер: быть первой ракеткой Италии для меня ничего не значит

10-я ракетка мира, 20-летний итальянский теннисист Янник Синнер оценил тот факт, что в рейтинге ATP он стоит выше остальных итальянцев.

«Для меня ничего не значит то, что я являюсь первой ракеткой Италии. Это просто факт. Берреттини не повезло в этом году, и Музетти находится в хорошей форме после победы в Гамбурге. В Италии много разных игроков, и они все отличные. Италию можно назвать теннисной державой.

Не думаю, что между мной и Маттео есть какое-то соперничество. Мы никогда раньше не встречались в официальных матчах. Мы два очень спокойных парня, которые отдают всё без остатка, когда выходят на корт. Да, правда в том, что Берреттини опытнее меня, он и выиграл больше, и дольше находился в топ-10. Уверен, он вернётся на свой высший уровень. Я не очень хорошо его знаю, но у нас приятельские отношения», — приводит слова Синнера Republicca.