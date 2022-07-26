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Министр спорта РФ Олег Матыцин наградил Анастасию Павлюченкову орденом Дружбы

Министр спорта РФ Олег Матыцин наградил Анастасию Павлюченкову орденом Дружбы
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Министр спорта РФ России Олег Матыцин вручил российской теннисистке Анастасии Павлюченковой орден Дружбы за победу на Олимпийских играх в Токио в миксте с Андреем Рублёвым.

«Для меня честь вручить орден Дружбы нашей олимпийской чемпионке Анастасии Павлюченковой. Мы все переживали за её выступление на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а в Токио в паре с Андреем Рублёвым они сотворили настоящее чудо, вписав свои имена в историю мирового тенниса. Вдвойне приятно, что Анастасия является выпускницей российского университета спорта ГЦОЛИФК и достойно представляет страну и свою альма-матер на международных турнирах», — приводит слова Матыцина ТАСС.

31-летняя Павлюченкова сейчас восстанавливается после травмы колена.

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