«Пляж в шесть утра». Вероника Кудерметова опубликовала романтичные снимки с супругом

19-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях романтичные снимки с мужем и тренером Сергеем Демёхиным. Россиянка находится в США, где пройдёт серия турниров на харде.

«Пляж в шесть утра», — подписала серию фото Кудерметова, добавив эмодзи «галочка» и «пальма».

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Кудерметова готовится к выступлению на турнире категории WTA-500 в Сан-Хосе (США). Соревнования пройдут с 1 по 7 августа на хардовом покрытии. Для Вероники они станут первыми после вынужденного пропуска Уимблдона-2022.

25-летняя Кудерметова — вторая ракетка России, чемпионка турнира WTA-500 в Чарльстоне (США). Её лучший результат на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинальный раунд «Ролан Гаррос» 2022 года.