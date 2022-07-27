Доминик Тим — о сборе с Рублёвым: одно из лучших решений, которые можно было принять

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года австрийский теннисист Доминик Тим рассказал, как ему помогли совместные тренировки с восьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым. Спортсмены провели 10-дневный сбор в Барселоне (Испания).

«Это (тренировки с Рублёвым. — Прим. «Чемпионата») было одним из лучших решений, которые можно было принять. Кроме того, считаю, я правильно выбрал время», — приводит слова Доминика Тима австрийское издание Der Standard.

До совместных тренировок с Андреем Рублёвым Доминик Тим потерпел более 10 поражений подряд. После этого он дошёл до четвертьфинала турнира в Бостаде и до полуфинала турнира в Гштааде.

Также посмотрите видео, как Арина Соболенко играет в волейбол на пляже: