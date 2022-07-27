Доминик Тим — о сборе с Рублёвым: одно из лучших решений, которые можно было принять
Поделиться
Победитель Открытого чемпионата США 2020 года австрийский теннисист Доминик Тим рассказал, как ему помогли совместные тренировки с восьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым. Спортсмены провели 10-дневный сбор в Барселоне (Испания).
«Это (тренировки с Рублёвым. — Прим. «Чемпионата») было одним из лучших решений, которые можно было принять. Кроме того, считаю, я правильно выбрал время», — приводит слова Доминика Тима австрийское издание Der Standard.
До совместных тренировок с Андреем Рублёвым Доминик Тим потерпел более 10 поражений подряд. После этого он дошёл до четвертьфинала турнира в Бостаде и до полуфинала турнира в Гштааде.
Также посмотрите видео, как Арина Соболенко играет в волейбол на пляже:
Комментарии
- 27 июля 2022
-
08:33
-
08:26
-
07:54
-
00:37
- 26 июля 2022
-
23:31
-
23:22
-
22:53
-
22:11
-
21:59
-
20:58
-
20:24
-
20:06
-
19:48
-
19:20
-
19:04
-
18:26
-
18:10
-
17:54
-
17:42
-
17:32
-
17:10
-
16:11
-
15:49
-
15:03
-
14:59
-
14:56
-
14:48
-
14:30
-
13:44
-
13:02
-
12:43
-
12:07
-
10:37
-
10:14
-
08:57
Партнерский контент