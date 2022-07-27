Ришар Гаске раскритиковал издание L’Équipe за статью о своём поражении
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Бывшая седьмая ракетка мира французский теннисист Ришар Гаске раскритиковал издание L’Équipe после неожиданного поражения на грунтовом турнире категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия).
Напомним, в матче первого круга 10-й сеяный Гаске проиграл австрийцу Себастьяну Офнеру (Q) со счётом 6:1, 5:7, 5:7.
L’Équipe традиционно выпустило на своём сайте новость о результате Гаске. Однако журналисты допустили обидную опечатку в имени теннисиста. Вместе «Rishard» они написали «Ricard».
«Спасибо, L’Équipe! У вас всё хорошо написано», — иронично написал Гаске в своих социальных сетях, сделав скрин ошибки.
В данный момент Гаске занимает 79-ю строчку в рейтинге ATP. Лучший результат Ришара в сезоне – полуфинал на турнире ATP-250 в Женеве (Швейцария).
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