Патрик Муратоглу составил портрет идеального теннисиста, упомянув Даниила Медведева
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Патрик Муратоглу, бывший тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, ныне работающий с Симоной Халеп, составил портрет идеального теннисиста. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
По словам Муратоглу, идеальный теннисист должен сочетать в себе талант, умение выходить к сетке и работу ногами Роджера Федерера, боевой дух и упорство Рафаэля Надаля, приём, бэкхенд и атлетизм Новака Джоковича, подачу Ника Кирьоса, форхенд Стефаноса Циципаса и умение перемещаться по задней линии Даниила Медведева.
Федерер, Надаль и Джокович завоевали в общей сложности 63 титула на турнирах «Большого шлема». Их принято называть «Большой тройкой».
Новак Джокович берёт уроки капоэйры:
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