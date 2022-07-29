«Выбирается из безнадёжности». Анна Дмитриева — об успехах Анастасии Потаповой

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева отреагировала на разгромную победу Анастасии Потаповой в четвертьфинале турнира в Праге. Потапова обыграла вторую ракетку мира Анетт Контавейт со счётом 6:1, 6:1 и вышла в полуфинал.
«Я не удивляюсь, потому что ей наконец нашли нормального тренера: россиянина Игоря Андреева. До этого был какой-то очень знаменитый. Когда ей было лет 18, решили, что та женщина, которая с ней постоянно работала, дескать не соответствует уровню. Взяли нидерландского тренера — после этого у неё наступил фантастический спад. Она не двигалась вперёд.
Только в этом году она начала работать с Андреевым. Я вижу и слежу за этим. У Контавейт такие же проблемы, только наоборот, потому что они расстались с Турсуновым, с которым все свои очки приобрела — после этого она перестала выигрывать. Заняла своё предыдущее место: будет где-то в двадцатке-тридцатке. А Потапова очень хорошо работает с Игорем Андреевым. Очень рада за Игоря. Мне всегда казалось, что ему надо быть не только командным тренером, но и индивидуальным.
Может ли Потапова вырасти в мировую звезду? Далеко загадывать никогда не надо. Она сейчас выбирается из безнадёжности. Выбирается довольно уверенно. Анастасия перспективная и молодая. Надо всегда найти тренера, с которым ты можешь вместе», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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