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Прошла жеребьёвка турнира, где Эмма Радукану впервые сыграет под руководством Турсунова

Прошла жеребьёвка турнира, где Эмма Радукану впервые сыграет под руководством Турсунова
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Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Вашингтоне (США). Соревнования пройдут на харде с 1 по 7 августа.

Первой сеяной турнира стала седьмая ракетка мира американка Джессика Пегула. В первом круге она сразится с соотечественницей Хейли Баптист (WC). Пегула — действующая чемпионка Вашингтона.

Второй номер посева – у чемпионки US Open – 2021 британки Эммы Радукану. Её соперницей на старте стала чешка Мари Боузкова. Примечательно, что для Радукану этот матч станет первым под руководством российского тренера Дмитрия Турсунова.

В основную сетку соревнований попали две россиянки – Людмила Самсонова и Анна Калинская. Самсонова в первом раунде сразится с бельгийкой Элисе Мертенс (3), Калинская – с американкой Мэдисон Бренгл.

Другие интересные противостояния первого круга турнира в Вашингтоне:

Виктория Азаренко (Беларусь, 4) – Даяна Ястремская (Украина);
Софья Кенин (США, WC) – Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия);
Айла Томлянович (Австралия) – Слоан Стивенс (США).

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