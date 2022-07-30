Прошла жеребьёвка турнира, где Эмма Радукану впервые сыграет под руководством Турсунова

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Вашингтоне (США). Соревнования пройдут на харде с 1 по 7 августа.
Первой сеяной турнира стала седьмая ракетка мира американка Джессика Пегула. В первом круге она сразится с соотечественницей Хейли Баптист (WC). Пегула — действующая чемпионка Вашингтона.
Второй номер посева – у чемпионки US Open – 2021 британки Эммы Радукану. Её соперницей на старте стала чешка Мари Боузкова. Примечательно, что для Радукану этот матч станет первым под руководством российского тренера Дмитрия Турсунова.
В основную сетку соревнований попали две россиянки – Людмила Самсонова и Анна Калинская. Самсонова в первом раунде сразится с бельгийкой Элисе Мертенс (3), Калинская – с американкой Мэдисон Бренгл.
Другие интересные противостояния первого круга турнира в Вашингтоне:
Виктория Азаренко (Беларусь, 4) – Даяна Ястремская (Украина);
Софья Кенин (США, WC) – Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия);
Айла Томлянович (Австралия) – Слоан Стивенс (США).
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