«Причина, по которой я не проигрываю». Муж Серены Уильямс показал милый поступок дочери

Алексис Оганян, сооснователь Reddit и муж 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, опубликовал милый пост о своих взаимоотношениях с дочерью Олимпией.

Оганян показал, какое послание оставила ему четырёхлетняя дочка. На бумаге для заметок она написала: «Я люблю тебя. Олимпия».

«Причина, по которой я не проигрываю», — прокомментировал поступок дочери Оганян.

Фото: из личного архива Алексиса Оганяна

Напомним, на Уимблдоне 2022 года 40-летняя Серена не смогла преодолеть барьер первого раунда. Она в трёх сетах уступила представительнице Франции Армони Тан. До этого Уильямс-младшая семь раз выигрывала этот турнир в одиночном разряде. Победительницей Уимблдона стала Елена Рыбакина из Казахстана.

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