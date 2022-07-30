«Причина, по которой я не проигрываю». Муж Серены Уильямс показал милый поступок дочери

Алексис Оганян, сооснователь Reddit и муж 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, опубликовал милый пост о своих взаимоотношениях с дочерью Олимпией.
Оганян показал, какое послание оставила ему четырёхлетняя дочка. На бумаге для заметок она написала: «Я люблю тебя. Олимпия».
«Причина, по которой я не проигрываю», — прокомментировал поступок дочери Оганян.
Фото: из личного архива Алексиса Оганяна
Напомним, на Уимблдоне 2022 года 40-летняя Серена не смогла преодолеть барьер первого раунда. Она в трёх сетах уступила представительнице Франции Армони Тан. До этого Уильямс-младшая семь раз выигрывала этот турнир в одиночном разряде. Победительницей Уимблдона стала Елена Рыбакина из Казахстана.
Также рекомендуем к просмотру видео: «4-летняя дочь Серены Уильямс вышла на матч с матерью».
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