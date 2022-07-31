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Наоми Осака похвасталась новой ракеткой, дизайн которой разработала её сестра

Наоми Осака похвасталась новой ракеткой, дизайн которой разработала её сестра
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака похвасталась в социальных сетях своей новой ракеткой.

Примечательно, что автором дизайна инвентаря стала сестра Осаки, бывшая теннисистка Мари. Она завершила карьеру в марте 2021 года.

Фото: из личного архива Наоми Осаки

Фото: из личного архива Наоми Осаки

В данный момент Осака готовится принять участие в турнире категории WTA-500, который пройдёт в Сан-Хосе (США) с 1 по 7 августа. В первом раунде Наоми сразится с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь. Японка не выходила на корт ровно два месяца, она пропустила Уимблдон-2022, так как на нём не разыгрывались рейтинговые очки. Таким образом руководство WTA отреагировало на недопуск россиян и белорусов к турниру.

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