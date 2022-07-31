Кэхилл: Синнер способен выигрывать «Шлемы» прямо сейчас. Он напоминает мне Хьюитта

Известный теннисный тренер, австралиец Даррен Кэхилл рассказал, по какой причине решил войти в тренерский штаб 20-летнего итальянца Янника Синнера (10-я ракетка мира).
«Он такой же хороший человек, как и игрок. А я люблю работать с такими людьми. Мне интересна личность и потенциал, а не положение в рейтинге.
Янник добавил в игре на своей подаче, в частности – в выходах к сетке и игре слёта. Он сильно прибавил в последние два года – сначала с Рикардо Пьятти, а затем с Симоне Ваньоцци. Ему нужно думать на перспективу, понимать, в какой теннис он хочет играть через два года и делать всё, чтобы двигаться в этом направлении.
Янник Синнер напоминает мне Ллейтона Хьюитта. Своим отношением к работе, страстью, профессионализмом. Технически он совершенно другой теннисист, но внутри него горит такое же пламя.
Янник из тех игроков, которые способны выигрывать турниры «Большого шлема», причём прямо сейчас, а не через годы. Возможно ли это на US Open – 2022? Он отлично передвигается на харде, а в его игре достаточно мощи для такого покрытия», — приводит слова Кэхилла La Stampa.
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