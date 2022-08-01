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Алекс де Минор стал победителем турнира в Атланте

Алекс де Минор стал победителем турнира в Атланте
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Австралийский теннисист Алекс де Минор (30-й в рейтинге ATP) одержал победу в финальном матче хардового турнира категории ATP-250 в Атланте (США) с американцем Дженсон Бруксби (43-й в рейтинге ATP).

Алекс де Минор одердал победу со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 31 минута. На счету Бруксби два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти. Алекс де Минор четыре раза подал навылет, не совершил и единой двойной ошибки, а также реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх возможных.

По пути к триумфу Алекс де Минор обыграл белоруса Илью Ивашко, француза Адриана Маннарино, австралийца Джеймса Дакворта. Австралиец сыграет на предстоящем турнире в Вашингтоне.

Призовой фонд турнира составил $708 530.

Атланта. Финал
01 августа 2022, понедельник. 00:10 МСК
Алекс де Минор
30
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Дженсон Бруксби
43
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Комментарии
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