Алекс де Минор стал победителем турнира в Атланте
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Австралийский теннисист Алекс де Минор (30-й в рейтинге ATP) одержал победу в финальном матче хардового турнира категории ATP-250 в Атланте (США) с американцем Дженсон Бруксби (43-й в рейтинге ATP).
Алекс де Минор одердал победу со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 31 минута. На счету Бруксби два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти. Алекс де Минор четыре раза подал навылет, не совершил и единой двойной ошибки, а также реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх возможных.
По пути к триумфу Алекс де Минор обыграл белоруса Илью Ивашко, француза Адриана Маннарино, австралийца Джеймса Дакворта. Австралиец сыграет на предстоящем турнире в Вашингтоне.
Призовой фонд турнира составил $708 530.
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