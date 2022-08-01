Алекс де Минор стал победителем турнира в Атланте

Австралийский теннисист Алекс де Минор (30-й в рейтинге ATP) одержал победу в финальном матче хардового турнира категории ATP-250 в Атланте (США) с американцем Дженсон Бруксби (43-й в рейтинге ATP).

Алекс де Минор одердал победу со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 31 минута. На счету Бруксби два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти. Алекс де Минор четыре раза подал навылет, не совершил и единой двойной ошибки, а также реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх возможных.

По пути к триумфу Алекс де Минор обыграл белоруса Илью Ивашко, француза Адриана Маннарино, австралийца Джеймса Дакворта. Австралиец сыграет на предстоящем турнире в Вашингтоне.

Призовой фонд турнира составил $708 530.