Кирьос и Коккинакис надеются продолжать побеждать вместе в парном разряде

Австралийские теннисисты Ник Кирьос и Танаси Коккинакис после того, как стали победителями турнира в Атланте (США) в парном разряде, прокомментировали свой триумф и выразали надежду в том, что смогут ещё вместе побеждать.

«Очевидно, что Атланта — особое место. Здесь [в 2016 году] я выиграли титул в одиночном разряде, а теперь и в парном разряде. Публика потрясающая, и это был новый опыт — сыграть два матча за один день, а также за титул. Я и Коккинакис были довольно устойчивыми потому что, очевидно, не играли в одиночном разряде на этой неделе, но в парном разряде уверенность находилась на рекордно высоком уровне», — приводит слова Кирьоса пресс-служба ATP.

«Я в восторге от того, что выиграл с Ником титул в Атланте в парном разряде. С ним всегда приятно играть. Второй титул в году, и я думаю, что мы становимся лучше. Надеюсь, что на Открытом чемпионате США, мы сможем выиграть ещё», — добавил Коккинакис.