Паула Бадоса назвала величайшую теннисистку в истории и свою лучшую подругу в туре

Четвёртая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, кого считает величайшей теннисисткой в истории. Она выбрала 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американку Серену Уильямс.

«Серена Уильямс», — сказала Бадоса, отвечая на соответствующий вопрос, в видео, выложенном в «твиттере» LTA.

Напомним, по титулам на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде Уильямс уступает только Маргарет Корт, которая 24 раза выигрывала мэйджоры. У мужчин лидирует Рафаэль Надаль (22).

Также Паула назвала теннисистку, которая является её лучшей подругой в туре.

«Арина Соболенко», — ответила она.

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