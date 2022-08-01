Паула Бадоса назвала величайшую теннисистку в истории и свою лучшую подругу в туре
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Четвёртая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, кого считает величайшей теннисисткой в истории. Она выбрала 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американку Серену Уильямс.
«Серена Уильямс», — сказала Бадоса, отвечая на соответствующий вопрос, в видео, выложенном в «твиттере» LTA.
Напомним, по титулам на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде Уильямс уступает только Маргарет Корт, которая 24 раза выигрывала мэйджоры. У мужчин лидирует Рафаэль Надаль (22).
Также Паула назвала теннисистку, которая является её лучшей подругой в туре.
«Арина Соболенко», — ответила она.
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