Паула Бадоса выложила фотографии с Ариной Соболенко. В WTA отреагировали

Четвёртая ракетка мира испанка Паула Бадоса опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимки с шестым номером рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко.

«Воссоединились», — подписала она фотографии.

На пост отреагировала пресс-служба WTA, оставив в комментариях два эмодзи с изображением влюблённого лица.

Фото: из личного архива паулы бадосы

Фото: из личного архива паулы бадосы

Азаренко, как и другие белорусские и российские теннисисты, была отстранена от участия в Уимблдоне-2022 решением Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA). Из-за дисквалификации россиянок и белорусок WTA лишила Уимблдон рейтинговых очков. Бадоса же дошла до четвёртого круга, где проиграла двукратной победительнице турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира представительнице Румынии Симоне Халеп.

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