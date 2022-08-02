Рублёв и Ивашко не смогли пробиться во второй круг турнира в Вашингтоне в парном разряде

Россиянин Андрей Рублёв и белорус Илья Ивашко не смогли пройти во второй круг хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), проиграв американцу Маккензи Макдоналду и голландцу Ботику ван де Зандсхулпу.
Макдоналд и ван де Зандсхулп одержали победу со счётом 6:4, 6:7 (7:5), 10:8. Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. На счету Рублёва и Ивашко три эйса, три двойные ошибки пять реализованных брейк-пойнтов из шести. Макдоналд и ван де Зандсхулп шесть раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали свой единственный брейк-пойнт.
Во втором круге Макдоналд и ван де Зандсхулп встретятся с победителем пары Раджив Рам (CША) / Орасио Себальос (Аргентина) — Алекс де Минор (Австралия) / Фрэнсис Тиафо (США).
В одиночном разряде Андрей Рублёв во втором круге встретится с британцем Джеком Дрэйпером, а Илья Ивашко в первом круге – с американцем Себастьяном Кордой.
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