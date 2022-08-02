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«Я пытаюсь избавиться от ржавчины». Винус Уильямс прокомментировала возвращение в тур

«Я пытаюсь избавиться от ржавчины». Винус Уильямс прокомментировала возвращение в тур
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Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала возвращение в тур в одиночном разряде на турнире в Вашингтоне (США).

«Это мой первый матч за долгое время. Просто я немного ржавая. Сейчас я просто пытаюсь избавиться от ржавчины. Этого следовало ожидать. Всё, что я могу сделать, это просто сыграть ещё один турнир и играть лучше», — приводит слова Уильямс Tennis Majors.

Ребекка Марино одержала волевую победу над Винус Уильямс со счётом 4:6, 6:1, 6:4. Во втором круге Марино встретится с победительницей пары Андреа Петкович (Германия) — Клара Таусон (Дания).

Винус Уильямс играла на Уимблдоне-2022 в миксте с Джейми Марреем, пара дошла до второго круга. В одиночном разряде Уильямс не играла с 2021 года.

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