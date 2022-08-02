Каролина Плишкова — о смене тренера: я чувствовала, что мы не двигаемся с места

Экс первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова рассказала, почему прекратила сотрудничество с тренером Сашей Бажиным.



«Я чувствовала, что мы не двигаемся с места. Я из тех игроков, которые стараются искать решения, разные стратегии, а не просто оставаться на прежнем пути. Конечно, возможно, это правильный путь, но я не думаю, что в 30 лет это так. Поэтому я решила сменить и тренера по физподготовке, потому что вокруг меня были одни и те же люди. Мы с Сашей проработали почти два года, это было невероятно. У меня нет проблем с ним. Он многое мне дал, но я просто хотела чего-то нового, услышать другие вещи», — приводит слова Плишковой официальный сайт WTA.



Напомним, чешка одержала победу в первом круге хардового турнира WTA-500 в Сан-Хосе (США) над Кэйти Бултер (Великобритания) со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 6:3. Во втором раунде Каролина встретится с представительницей США Амандой Анисимовой (22-й номер рейтинга).