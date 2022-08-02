Ник Кирьос не примет участия в Кубке Лэйвера
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Финалист Уимблдона-2022 и 47-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос не сыграет в этом году на выставочном Кубке Лэйвера, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 августа.
«В этом году меня не будет на Кубке Лэйвера. Просто хотел всем вам сообщить. Проведу это время с семьёй и своей красивой девушкой», — написал Ник в своих соцсетях.
Отметим, ранее Кирьос принимал участие во всех четырёх Кубках Лэйвера. 27-летний австралиец – чемпион шести турниров на уровне ATP в одиночном разряде. Лучшей позицией Ника в рейтинге ATP на данный момент является 13-е место.
Следующий одиночный матч Кирьос проведёт на хардовом турнире в Вашингтоне (США) с Маркосом Хироном (США). Встреча состоится завтра, 3 августа.
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