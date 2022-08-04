Шаповалов не смог выйти в 3-й круг турнира в Вашингтоне, проиграв 8 из 9 последних матчей

Американский теннисист, 99-я ракетка мира Джеффри-Джон Вулф вышел в третий круг турнира в Вашингтоне. Во втором круге он обыграл канадского теннисиста, 22-ю ракетку мира Дениса Шаповалова со счётом 6:2 (6:7 (5:7), 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. За это время Вулф сделал три подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять из семи брейк-пойнтов. Шаповалов, в свою очередь, сделал 20 эйсов, допустил 12 двойных ошибок и реализовал два из семи брейк-пойнтов.

Отметим, Шаповалов проиграл восемь из девяти последних матчей.

В третьем круге Вулф встретится с норвежцем Хольгером Руне.

Турнир в Вашингтоне проходит с 1 по 8 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 1,9 млн. Действующим победителем турнира является Янник Синнер, который в решающем матче турнира 2021 года обыграл Маккензи Макдональда.