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Шаповалов не смог выйти в 3-й круг турнира в Вашингтоне, проиграв 8 из 9 последних матчей

Шаповалов не смог выйти в 3-й круг турнира в Вашингтоне, проиграв 8 из 9 последних матчей
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Американский теннисист, 99-я ракетка мира Джеффри-Джон Вулф вышел в третий круг турнира в Вашингтоне. Во втором круге он обыграл канадского теннисиста, 22-ю ракетку мира Дениса Шаповалова со счётом 6:2 (6:7 (5:7), 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. За это время Вулф сделал три подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять из семи брейк-пойнтов. Шаповалов, в свою очередь, сделал 20 эйсов, допустил 12 двойных ошибок и реализовал два из семи брейк-пойнтов.

Отметим, Шаповалов проиграл восемь из девяти последних матчей.

В третьем круге Вулф встретится с норвежцем Хольгером Руне.

Турнир в Вашингтоне проходит с 1 по 8 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 1,9 млн. Действующим победителем турнира является Янник Синнер, который в решающем матче турнира 2021 года обыграл Маккензи Макдональда.

Вашингтон (м). 2-й круг
03 августа 2022, среда. 23:35 МСК
Джеффри-Джон Вулф
99
США
Джеффри-Джон Вулф
Д. Вулф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 6
2 		7 7 3
         
Денис Шаповалов
22
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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