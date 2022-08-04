Радукану поделилась мнением о Дуа Липе после снятого вместе с ней проекта

Чемпионка US Open – 2021, британка Эмма Радукану высказалась о своей соотечественнице, всемирно известной певице Дуа Липе после того, как спортсменка снялась вместе с артисткой в рекламе воды Evian.

«Она действительно классный человек. У неё отличный стиль, хороший характер. Это был довольно длинный съёмочный день, но с ней всё прошло очень быстро. Это было забавно, для моего танцевального сегмента, я думаю, съёмочная группа состояла из сотни человек или около того. Я чувствовала что-то вроде: «Я не собираюсь танцевать. Я была слишком напугана, чтобы сделать это». Затем я фактически выгнала из помещения около 95 человек, и они оставили только пятерых, которые там были. Я подумала: «Тебе это нужно больше, чем мне!» — цитирует Радукану Tennis.com.

Напомним, ролик появился в интернете в начале июня 2022 года. По сюжету видео 10-я ракетка мира показывает Дуа Липе, как правильно бить с форхенда, а та, в свою очередь, учит теннисистку танцевальным движениям.

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Видео доступно на официальном YouTube-канале Evian

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