Бадоса — о победе над Мандлик: сбивает с толку, когда играешь против игрока с её рейтингом

Четвёртая ракетка мира испанка Паула Бадоса прокомментировала свою победу в матче второго раунда турнира в Сан-Хосе над 21-летней американкой Элизабет Мандлик (240-е место в рейтинге WTA).
«Иногда это немного сбивает с толку, когда играешь против игрока с её рейтингом, потому что иногда не ожидаешь такого результата и думаешь, что делаешь что-то не очень хорошо. Но, честно говоря, думаю, что я играла довольно хорошо, а она играла просто невероятно. Мне нужно принять это», — приводит слова Бадосы официальный сайт WTA.
Напомним, встреча завершилась победой Бадосы со счётом 6:2, 5:7, 7:6 (7:5). В решающем сете Мандлик дважды не подала на матч.
В следующем круге соперницей Бадосы станет победительница матча между экс 1-й ракеткой мира Наоми Осакой (Япония) и финалисткой «Ролан Гаррос» — 2022 Кори Гауфф (США).
Семь странных ритуалов знаменитого Рафаэля Надаля:
- 4 августа 2022
-
09:42
-
08:42
-
08:40
-
08:21
-
08:05
-
07:49
-
07:38
-
07:34
-
07:29
-
07:05
-
06:55
-
06:00
-
05:36
-
05:27
-
04:58
-
01:59
-
01:30
-
00:45
-
00:26
- 3 августа 2022
-
21:52
-
15:37
-
15:10
-
14:42
-
14:40
-
12:36
-
12:00
-
11:59
-
11:50
-
11:24
-
10:22
-
10:05
-
09:32
-
09:24
-
09:11
-
09:07