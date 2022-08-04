Бадоса — о победе над Мандлик: сбивает с толку, когда играешь против игрока с её рейтингом

Четвёртая ракетка мира испанка Паула Бадоса прокомментировала свою победу в матче второго раунда турнира в Сан-Хосе над 21-летней американкой Элизабет Мандлик (240-е место в рейтинге WTA).

«Иногда это немного сбивает с толку, когда играешь против игрока с её рейтингом, потому что иногда не ожидаешь такого результата и думаешь, что делаешь что-то не очень хорошо. Но, честно говоря, думаю, что я играла довольно хорошо, а она играла просто невероятно. Мне нужно принять это», — приводит слова Бадосы официальный сайт WTA.

Напомним, встреча завершилась победой Бадосы со счётом 6:2, 5:7, 7:6 (7:5). В решающем сете Мандлик дважды не подала на матч.

В следующем круге соперницей Бадосы станет победительница матча между экс 1-й ракеткой мира Наоми Осакой (Япония) и финалисткой «Ролан Гаррос» — 2022 Кори Гауфф (США).

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