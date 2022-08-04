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Анастасия Павлюченкова рассказала, как восприняла победу Елены Рыбакиной на Уимблдоне

Анастасия Павлюченкова рассказала, как восприняла победу Елены Рыбакиной на Уимблдоне
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала то, что уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, одержала победу на Уимблдоне 2022 года. По словам Павлюченковой, её впечатлил успех Рыбакиной и она искренне обрадовалась.

«Я под большим впечатлением от победы Рыбакиной. Во-первых, мы с Леной уже давно дружим, и я искренне рада за её успехи. Я считаю, что она уже в прошлом году шла по нарастающей и показывала отличный результат, поэтому её победа для меня не была сюрпризом или большим удивлением. Учитывая, что трава — достаточно специфическое покрытие, на котором могут быть и сенсации.

Но для меня это не совсем сенсация, так как мы с Леной много раз играли в паре и тренировались, поэтому я знаю, какой у неё потенциал и как она может играть. У неё есть все данные для игры на траве. Мне кажется, у неё одна из лучших подач в женском туре. Стоит учитывать, что она ещё молодая. Так что её победа была ожидаема», — приводит слова Павлюченковой «РБК-Спорт».

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