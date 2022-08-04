Анастасия Павлюченкова рассказала, как восприняла победу Елены Рыбакиной на Уимблдоне

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала то, что уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, одержала победу на Уимблдоне 2022 года. По словам Павлюченковой, её впечатлил успех Рыбакиной и она искренне обрадовалась.

«Я под большим впечатлением от победы Рыбакиной. Во-первых, мы с Леной уже давно дружим, и я искренне рада за её успехи. Я считаю, что она уже в прошлом году шла по нарастающей и показывала отличный результат, поэтому её победа для меня не была сюрпризом или большим удивлением. Учитывая, что трава — достаточно специфическое покрытие, на котором могут быть и сенсации.

Но для меня это не совсем сенсация, так как мы с Леной много раз играли в паре и тренировались, поэтому я знаю, какой у неё потенциал и как она может играть. У неё есть все данные для игры на траве. Мне кажется, у неё одна из лучших подач в женском туре. Стоит учитывать, что она ещё молодая. Так что её победа была ожидаема», — приводит слова Павлюченковой «РБК-Спорт».

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