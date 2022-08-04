Дмитриева — о победе Медведева: Даню надо оставить в покое. Рано оценивать его готовность

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева оценила победу первой ракетки мира Даниила Медведева над австралийцем Ринки Хидзикатой (6:4, 6:3) во втором круге хардового турнира в Лос-Кабосе.

«Первую игру тяжело комментировать, потому что всё зависит от его ощущения. Думаю, что тут не надо спешить. Этот турнир вводный. Конечно, он хочет его выиграть, потому что там нет особо ярких имён, за исключением Оже-Альяссима.

С такими соперниками, как Кецманович, Норри, Оже-Альяссим, уже можно говорить, как Даниил подготовился. Пока слава богу, что сыграл хорошо. Ещё рано оценивать. Я вообще считаю, что его надо в покое оставить пока что. Когда будет играть в Монреале или Торонто, тогда можно говорить о его состоянии и форме. Пока он сам себя проверяет», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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