Оже-Альяссим — о победе над 521-й ракеткой: нужно отдать ему должное. Я запомню этот матч

Девятая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился эмоциями после победы над № 521 мирового рейтинга Алексом Эрнандесом на турнире в Лос-Кабосе (Мексика). Матч завершился со счётом 6:3, 7:5.
«Хороший, напряжённый матч. Нелегко встречаться с местным соперником, мексиканцем. Он играл очень хорошо, отдавал все силы, чтобы навязать борьбу и попытаться победить. Нужно отдать ему должное. Я однозначно запомню этот матч – он был немного напряжённым», — приводит слова канадца официальный сайт АТР.
В следующем раунде оппонентом Феликса станет Стив Джонсон (США), который ранее обыграл Танаси Коккинакиса (Австралия) в трёх сетах. Стоит отметить, что для Феликса нынешний розыгрыш соревнований является дебютным.
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