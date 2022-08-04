Оже-Альяссим — о победе над 521-й ракеткой: нужно отдать ему должное. Я запомню этот матч

Девятая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился эмоциями после победы над № 521 мирового рейтинга Алексом Эрнандесом на турнире в Лос-Кабосе (Мексика). Матч завершился со счётом 6:3, 7:5.

«Хороший, напряжённый матч. Нелегко встречаться с местным соперником, мексиканцем. Он играл очень хорошо, отдавал все силы, чтобы навязать борьбу и попытаться победить. Нужно отдать ему должное. Я однозначно запомню этот матч – он был немного напряжённым», — приводит слова канадца официальный сайт АТР.

В следующем раунде оппонентом Феликса станет Стив Джонсон (США), который ранее обыграл Танаси Коккинакиса (Австралия) в трёх сетах. Стоит отметить, что для Феликса нынешний розыгрыш соревнований является дебютным.

Семь странных ритуалов знаменитого Рафаэля Надаля: