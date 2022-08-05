Алла Кудрявцева родила второго ребёнка

Бывшая российская теннисистка Алла Кудрявцева опубликовала новую запись в соцсетях. Спортсменка выложила фото с новорождённым ребёнком.



«Привет, малышка. 4 августа 2022 года с 3:30 утра до 8:25 и вот», — подписала Алла свою запись.



«Аллочка, ты умничка. Поздравляем. Здоровья маме и малышу», — написала в комментариях российская теннисистка и трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина.



«Поздравляем вашу семью». Оставила комментарий теннисистка Яна Сизикова.



Напомним, 3 ноября 2021 года Кудрявцева объявила о завершении карьеры. Алла — победительница 10 турниров WTA (один — в одиночном разряде). Она четыре раза доходила до четвертьфиналов турниров «Большого шлема» в парном разряде. Алла поднималась на 15-ю строчку парного рейтинга и 56-ю — одиночного. Свой единственный титул в одиночном разряде она завоевала в 2010 году в Ташкенте (Узбекистан).

Фото: из личного архива Аллы Кудрявцевой