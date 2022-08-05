«Больно». Ник Кирьос — о поражении от Новака Джоковича в финале Уимблдона

47-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о поражении от 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в финале Уимблдонского турнира 2022 года. Кирьос выиграл первый сет, но проиграл следующие три партии.
«Очевидно, что этот матч причиняет боль. С тех пор как я взял в руки теннисную ракетку, тренеры постоянно говорили мне, что титул на Уимблдоне — это высшая награда, которую можно завоевать в этом виде спорта.
Получить такую возможность и потерпеть неудачу было нелегко для меня. Очевидно, мне и моей девушке было бы неплохо заработать ещё пару миллионов долларов. Но, конечно, даже просто завоевать этот титул — тут ничего не скажешь. Я считаю так: если ты выиграл Уимблдон, то независимо от того, какие результаты были до или после, ты достиг вершины», — приводит слова Ника Tennis Head.
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