Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев может встретиться с Кирьосом на старте «Мастерса» в Монреале

Медведев может встретиться с Кирьосом на старте «Мастерса» в Монреале
Комментарии

Состоялась жеребьёвка турнира серии «Мастерс», который пройдёт в Монреале (Канада) с 7 по 14 августа.

Со второго круга стартуют игроки, получившие первые восемь номеров посева. Действующий чемпион и первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встретится с победителем матча между австралийцем Ником Кирьосом и Себастьяном Баэсом из Аргентины. Пятый сеяный Андрей Рублёв начнёт турнир матчем с сербом Филипом Краиновичем или британцем Даниэлем Эвансом. В той же четверти россиянин Карен Хачанов в первом круге встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Аслан Карацев попал в одну четверть с итальянцем Янником Синнером (7) и греческим теннисистом Стефаносом Циципасом (3). В первом круге Карацев поборется с американцем Максимом Кресси.

Медведев в одной победе от главной цели в Лос-Кабосе. В 1/4 финала он потерял лишь 4 гейма Медведев в одной победе от главной цели в Лос-Кабосе. В 1/4 финала он потерял лишь 4 гейма
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022