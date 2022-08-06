Медведев может встретиться с Кирьосом на старте «Мастерса» в Монреале
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Состоялась жеребьёвка турнира серии «Мастерс», который пройдёт в Монреале (Канада) с 7 по 14 августа.
Со второго круга стартуют игроки, получившие первые восемь номеров посева. Действующий чемпион и первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встретится с победителем матча между австралийцем Ником Кирьосом и Себастьяном Баэсом из Аргентины. Пятый сеяный Андрей Рублёв начнёт турнир матчем с сербом Филипом Краиновичем или британцем Даниэлем Эвансом. В той же четверти россиянин Карен Хачанов в первом круге встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.
Аслан Карацев попал в одну четверть с итальянцем Янником Синнером (7) и греческим теннисистом Стефаносом Циципасом (3). В первом круге Карацев поборется с американцем Максимом Кресси.
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