Норри вышел в финал турнира в Лос-Кабосе, где сыграет с Медведевым

В Лос-Кабосе (Мексика) на стадионе «Дельмар Интернешнл Скул» состоялась встреча 1/2 финала одноимённого турнира, в котором 26-летний британский теннисист Кэмерон Норри (12-е место рейтинга ATP) встречался с 21-летним представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом (9-е место рейтинга).
Матч завершился победой Норри в трёх сетах – 6:4, 3:6, 6:3. Продолжительность поединка составила 2 час 19 минут.
На счету Кэмерона в этой встрече две подач навылет, две двойные ошибки и три из пяти (60%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента 17 эйсов, три двойные ошибки и два из восьми брейк-поинтов (25%), которые канадец смог реализовать.
В матче за титул мексиканских соревнований британец сразится с первой ракеткой мира Даниилом Медведевым, ранее обыгравшим представителя Сербии Миомира Кечмановича.
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