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Норри вышел в финал турнира в Лос-Кабосе, где сыграет с Медведевым

Норри вышел в финал турнира в Лос-Кабосе, где сыграет с Медведевым
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В Лос-Кабосе (Мексика) на стадионе «Дельмар Интернешнл Скул» состоялась встреча 1/2 финала одноимённого турнира, в котором 26-летний британский теннисист Кэмерон Норри (12-е место рейтинга ATP) встречался с 21-летним представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом (9-е место рейтинга).

Матч завершился победой Норри в трёх сетах – 6:4, 3:6, 6:3. Продолжительность поединка составила 2 час 19 минут.

На счету Кэмерона в этой встрече две подач навылет, две двойные ошибки и три из пяти (60%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента 17 эйсов, три двойные ошибки и два из восьми брейк-поинтов (25%), которые канадец смог реализовать.

В матче за титул мексиканских соревнований британец сразится с первой ракеткой мира Даниилом Медведевым, ранее обыгравшим представителя Сербии Миомира Кечмановича.

Лос-Кабос. 1/2 финала
06 августа 2022, суббота. 06:30 МСК
Кэмерон Норри
12
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 3
         
Феликс Оже-Альяссим
9
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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