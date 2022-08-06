Норри вышел в финал турнира в Лос-Кабосе, где сыграет с Медведевым

В Лос-Кабосе (Мексика) на стадионе «Дельмар Интернешнл Скул» состоялась встреча 1/2 финала одноимённого турнира, в котором 26-летний британский теннисист Кэмерон Норри (12-е место рейтинга ATP) встречался с 21-летним представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом (9-е место рейтинга).



Матч завершился победой Норри в трёх сетах – 6:4, 3:6, 6:3. Продолжительность поединка составила 2 час 19 минут.



На счету Кэмерона в этой встрече две подач навылет, две двойные ошибки и три из пяти (60%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента 17 эйсов, три двойные ошибки и два из восьми брейк-поинтов (25%), которые канадец смог реализовать.



В матче за титул мексиканских соревнований британец сразится с первой ракеткой мира Даниилом Медведевым, ранее обыгравшим представителя Сербии Миомира Кечмановича.