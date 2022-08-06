Первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал выход в финал турнира в Лос-Кабосе

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал выход в финал турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика).

В полуфинальном матче Медведев (1) обыграл серба Миомира Кецмановича (4) со счётом 7:6 (7:0), 6:1.

«Это был очень тяжёлый матч. Он отлично начал, весь первый сет прошёл на высочайшем уровне. Так много сложно заработанных очков, так много розыгрышей, где я чувствовал, что близок к тому, чтобы потерять преимущество. Тай-брейк тоже был великолепен.

Я не из тех парней, которые просят толпу подбадривать меня. Но я выиграл потрясающее очко (о начале тай-брейка), поэтому и подумал: «Этот момент был очень хорош, давайте попробуем это усилить», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.