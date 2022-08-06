Даниил Медведев останется первой ракеткой мира минимум до конца «Мастерса» в Цинциннати

Чемпион US Open – 2021 российский теннисист Даниил Медведев останется на первой строчке рейтинга ATP как минимум до окончания турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), который пройдёт с 14 по 21 августа.

Ранее Медведев (1) вышел в финал турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), в полуфинале победив серба Миомира Кецмановича (4) со счётом 7:6 (7:0), 6:1. По пути в решающую стадию россиянин обыграл Ринки Хидзикату (Австралия, Q) и Ричардаса Беранкиса (Литва).

Теоретически, Медведев может потерять статус первой ракетки мира после турнира в Цинциннати. Его могут сместить испанцы Рафаэль Надаль или Карлос Алькарас.

За титул в Лос-Кабосе Медведев сразится с действующим чемпионом соревнований, британцем Кэмероном Норри (3).