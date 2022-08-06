Дарья Касаткина впервые станет девятой ракеткой мира, если выиграет турнир в Сан-Хосе

Первая ракетка России Дарья Касаткина войдёт в топ-10 рейтинга WTA, если завоюет титул на турнире категории WTA-500 в Сан-Хосе (США).

Ранее 25-летняя Касаткина (7) пробилась в полуфинал соревнований, обыграв шестой номер рейтинга, белоруску Арину Соболенко (4) со счётом 4:6, 7:5, 6:0. За выход в решающую стадию турнира Дарья поборется с испанкой Паулой Бадосой (2).

В случае победы в финале Касаткина не простой войдёт в топ-10, а обновит свой личный рекорд – она станет девятой ракеткой мира. Ранее высшим достижением россиянки в мировом табеле было 10 место, она занимала его в конце 2018 года.

Отметим, что в другом полуфинале Сан-Хосе сразятся Вероника Кудерметова (Россия, 9) – Шелби Роджерс (США).