Людмила Самсонова вышла в финал турнира в Вашингтоне и сыграет с Кайей Канепи

Российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно вышла в финал хардового турнира категории WTA-250, который проходит в Вашингтоне. В полуфинальном матче Самсонова разгромила представительницу Китая Сиюй Ван, попавшую в основную сетку в качестве лаки-лузера, со счётом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.
Самсонова четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Сиюй Ван подала четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и не использовала единственную возможность взять подачу соперницы.
За титул турнира в Вашингтоне Самсонова сыграет с шестой сеяной, представительницей Эстонии Кайей Канепи. На данный момент в активе Самсоновой только один титул WTA, завоёванный на турнире в Берлине в 2021 году.
- 6 августа 2022
-
23:56
-
23:50
-
22:30
-
21:52
-
18:10
-
16:26
-
16:01
-
15:07
-
13:53
-
13:49
-
13:23
-
13:02
-
12:53
-
12:37
-
12:20
-
11:44
-
11:34
-
11:14
-
10:55
-
10:49
-
10:31
-
10:17
-
09:25
-
09:21
-
08:48
-
08:15
-
07:41
-
06:56
-
06:09
-
05:20
-
04:53
-
04:42
-
04:12
-
01:35
-
01:30