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Людмила Самсонова вышла в финал турнира в Вашингтоне и сыграет с Кайей Канепи

Людмила Самсонова вышла в финал турнира в Вашингтоне и сыграет с Кайей Канепи
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Российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно вышла в финал хардового турнира категории WTA-250, который проходит в Вашингтоне. В полуфинальном матче Самсонова разгромила представительницу Китая Сиюй Ван, попавшую в основную сетку в качестве лаки-лузера, со счётом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

Самсонова четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Сиюй Ван подала четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и не использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

За титул турнира в Вашингтоне Самсонова сыграет с шестой сеяной, представительницей Эстонии Кайей Канепи. На данный момент в активе Самсоновой только один титул WTA, завоёванный на турнире в Берлине в 2021 году.

Вашингтон (ж). 1/2 финала
06 августа 2022, суббота. 22:45 МСК
Сиюй Ван
95
Китай
Сиюй Ван
С. Ван
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1  
6 		6  
         
Людмила Самсонова
60
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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