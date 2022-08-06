Людмила Самсонова вышла в финал турнира в Вашингтоне и сыграет с Кайей Канепи

Российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно вышла в финал хардового турнира категории WTA-250, который проходит в Вашингтоне. В полуфинальном матче Самсонова разгромила представительницу Китая Сиюй Ван, попавшую в основную сетку в качестве лаки-лузера, со счётом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

Самсонова четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Сиюй Ван подала четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и не использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

За титул турнира в Вашингтоне Самсонова сыграет с шестой сеяной, представительницей Эстонии Кайей Канепи. На данный момент в активе Самсоновой только один титул WTA, завоёванный на турнире в Берлине в 2021 году.