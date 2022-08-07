Касаткина второй год сыграет в финале турнира WTA-500 в Сан-Хосе

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Сан-Хосе Стейт Юниверсити Теннис Центр» состоялся матч 1/2 финала одноимённого турнира, в котором сошлись 25-летняя представительница России Дарья Касаткина (12-й номер рейтинга WTA) и 24-летняя испанка Паула Бадоса (4-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Касаткиной в двух сетах – 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час и 23 минуты.
На счету Дарьи 1 подача навылет, одна двойная ошибка и пять из девяти (56%) реализованных брейк-пойнтов. Её соперницы не подала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и сумела реализовать два из семи (29%) удачных брейк-пойнтов.
В финале Касаткина сыграет с хозяйкой кортов Шелби Роджерс, которая ранее справилась с другой россиянкой – Вероникой Кудерметовой. Отметим, что в 2021 году уроженка Тольятти также дошла в Сан-Хосе до финала, уступив в решающем матче Даниэль Коллинз 3:6, 7:6, 1:6.
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