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Рублёв уступил в полуфинале турнира в Вашингтоне

Рублёв уступил в полуфинале турнира в Вашингтоне
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Российский теннисист Андрей Рублёв не смог пробиться в финал турнира категории АТР-500, который проходит в Вашингтоне (США). В полуфинальном поединке посеянный под первым номером Рублёв уступил 96-й ракетке мира, японцу Йосихито Нисиоке со счётом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Шестой номер мирового рейтинга ATP пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Его оппонент выполнил три эйса, сделал две двойные ошибки и реализовал четыре из пяти брейк-пойнтов.

За титул на престижных американских соревнованиях японский теннисист сразится с представителем Австралии Ником Кирьосом, ранее переигравшим Микаэля Имера из Швеции.

Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который не принимает участие в нынешнем розыгрыше.

Вашингтон (м). 1/2 финала
07 августа 2022, воскресенье. 04:15 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Йосихито Нисиока
96
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
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