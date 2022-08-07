Рублёв уступил в полуфинале турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог пробиться в финал турнира категории АТР-500, который проходит в Вашингтоне (США). В полуфинальном поединке посеянный под первым номером Рублёв уступил 96-й ракетке мира, японцу Йосихито Нисиоке со счётом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.
Шестой номер мирового рейтинга ATP пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Его оппонент выполнил три эйса, сделал две двойные ошибки и реализовал четыре из пяти брейк-пойнтов.
За титул на престижных американских соревнованиях японский теннисист сразится с представителем Австралии Ником Кирьосом, ранее переигравшим Микаэля Имера из Швеции.
Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который не принимает участие в нынешнем розыгрыше.
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