Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Физиотерапевт Медведева сделал в раздевалке фото Даниила с трофеем Лос-Кабоса

Физиотерапевт Медведева сделал в раздевалке фото Даниила с трофеем Лос-Кабоса
Комментарии

Эрик Эрнандес, тренер-физиотерапевт чемпиона US Open – 2021, первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева, разместил в социальных сетях фото из раздевалки после победы подопечного на турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика).

Напомним, первый сеяный Медведев в решающем матче обыграл чемпиона турнира 2021 года британца Кэмерона Норри (3) со счётом 7:5, 6:0. По пути в финал Даниил оказался сильнее Ринки Хидзикаты (Австралия, Q), Ричардаса Беранкиса (Литва) и Миомира Кецмановича (Сербия, 4).

Фото: из личного архива Эрика Эрнандеса

«Новый титул для Даниила и его команды! Возможно, он не самый важный из тех 14, которые мы завоевали, но понятно, что всё будет зачтено (эмодзи «подмигивание»). Продолжение следует», — подписал снимок Эрнандес.

Первый титул в сезоне, да ещё и с «баранкой»! Медведев прервал серию поражений в финалах Первый титул в сезоне, да ещё и с «баранкой»! Медведев прервал серию поражений в финалах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022