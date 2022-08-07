Физиотерапевт Медведева сделал в раздевалке фото Даниила с трофеем Лос-Кабоса

Эрик Эрнандес, тренер-физиотерапевт чемпиона US Open – 2021, первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева, разместил в социальных сетях фото из раздевалки после победы подопечного на турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика).

Напомним, первый сеяный Медведев в решающем матче обыграл чемпиона турнира 2021 года британца Кэмерона Норри (3) со счётом 7:5, 6:0. По пути в финал Даниил оказался сильнее Ринки Хидзикаты (Австралия, Q), Ричардаса Беранкиса (Литва) и Миомира Кецмановича (Сербия, 4).

Фото: из личного архива Эрика Эрнандеса

«Новый титул для Даниила и его команды! Возможно, он не самый важный из тех 14, которые мы завоевали, но понятно, что всё будет зачтено (эмодзи «подмигивание»). Продолжение следует», — подписал снимок Эрнандес.