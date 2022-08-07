Даниил Медведев: до Лос-Кабоса я проиграл пять финалов подряд. Это не классно

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о том, что титул на турнире ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика) прервал его серию из пяти проигранных финалов на уровне ATP.

Напомним, первый сеяный Медведев в решающем матче обыграл чемпиона турнира 2021 года британца Кэмерона Норри (3) со счётом 7:5, 6:0.

«В теннисе иногда одна неделя может перевернуть весь ход сезона, и это здорово. До того, как приехать сюда, я проиграл пять финалов подряд. Это не классно, я бы хотел показывать другие результаты.

Никогда не знаешь, случится что-то или нет, поэтому перед этим финалом я, конечно, немного нервничал, даже чуть больше, чем обычно. Но сейчас я очень счастлив, что одержал победу», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

До успеха в Лос-Кабосе Даниил играл в пяти финалах:

Турнир ATP-500 в Галле (трава) – поражение от поляка Хуберта Хуркача со счётом 1:6, 4:6.

Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе (трава) – поражение от нидерландца Тима ван Рейтховена со счётом 4:6, 1:6.

Australian Open – 2022 (хард) – поражение от испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.

Итоговый чемпионат ATP – 2021 (хард) – поражение от немца Александра Зверева со счётом 4:6, 4:6.

«Мастерс» в Париже (хард) – поражение от серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 3:6, 3:6.