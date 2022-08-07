Веснина — о предстоящем финале Касаткиной с Роджерс: у Даши есть все шансы выиграть титул

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина поделилась ожиданиями от финала турнира категории WTA-500 в Сан-Хосе (США), где первая ракетка России Дарья Касаткина (7) сразится за титул с американкой Шелби Роджерс. Встреча пройдёт завтра, 8 августа в 2:00 по мск.

«Ночью Даша обыграла очень сильного соперника — Паулу Бадосу. Касаткина на этой неделе показывает классный теннис. Она — молодец. Играет очень вдохновенно и уверенно. Пожелаю ей в финале удачи. У неё все шансы, чтобы выигрывать первый в титул в сезоне», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что в случае победы Касаткина поднимется на девятое место в рейтинге WTA – самое высокое в своей карьере.