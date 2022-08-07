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Союзник Трампа призвал американских теннисистов сняться с US Open в поддержку Джоковича

Союзник Трампа призвал американских теннисистов сняться с US Open в поддержку Джоковича
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Американский политический советник и предприниматель Блэр Брандт выступил с предложением касательно предстоящего Открытого чемпионата США по теннису. Соревнования пройдут в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.

Как известно, 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович с большой вероятностью пропустит US Open – 2022. Он не может въехать в США, так как отказывается вакцинироваться от коронавируса. Новак — прошлогодний финалист соревнований, в решающем матче он проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

«Если бы американские теннисисты действительно хотели бы заявить о себе, они бы все снялись с Открытого чемпионата США, пока Джоковичу не разрешат сыграть. Тирания в адрес одного человека – угроза для всех людей», — написал Брандт в своих социальных сетях.

Отметим, что Брандт, в частности, известен как видный союзник 45-го президента США Дональда Трампа.

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