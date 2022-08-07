Людмила Самсонова — Кайя Канепи: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Вашингтоне

Сегодня, 7 августа, определится победительница турнира категории WTA-250 в Вашингтоне (США). За престижный титул поборются россиянка Людмила Самсонова (Россия) и Кайя Канепи (Эстония, 6). Поединок поставлен первым запуском на Центральном корте и начнётся в 21:30 мск (14:30 по местному времени).
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Людмила Самсонова – Кайя Канепи в финале турнира в Вашингтоне.
Самсонова и Канепи лишь единожды встречались на уровне WTA. Это произошло в первом круге Уимблдона-2021. Людмила выиграла со счётом 6:4, 6:2.
Призовой фонд турнира в Вашингтоне составил $ 251 750. Победительница соревнований получит 280 рейтинговых очков и $ 33,2 тыс.
23-летняя Самсонова — чемпионка одного турнира на уровне WTA. Она выиграла соревнования WTA-500 в Берлине (Германия).
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