Касаткина обновит личный рекорд в рейтинге WTA благодаря победе на турнире в Сан-Хосе

Российская теннисистка Дарья Касаткина впервые станет девятой ракеткой мира благодаря победе на турнире в Сан-Хосе.

Благодаря триумфу Касаткина обновит свой личный рекорд и станет девятой ракеткой мира. Ранее лучшим достижением россиянки было 10-е место, которое она занимала в конце 2018 года. Сейчас Касаткина является 12-й ракеткой мира.

Напомним, в финале турнира в Сан-Хосе Касаткина одержала волевую победу над американкой Шелби Роджерс. Россиянка уступила в первом сете со счётом 6:7 (2:7), но после этого выиграла два сета подряд со счётом 6:1, 6:2 и одержала победу на турнире.

Счёт в личных противостояниях между Касаткиной и Роджерс стал 2:1 в пользу россиянки.

Отметим, ранее ещё одна россиянка Людмила Самсонова стала победительницей турнира WTA, выиграв турнир в Вашингтоне.