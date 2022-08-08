«Касаткина на пути к тому, чтобы выигрывать значимые турниры». Янчук — о победе в Сан-Хосе

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу Дарьи Касаткиной на турнире в Сан-Хосе. В финале теннисистка из России обыграла представительницу США Шелби Роджерс со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2.

«Касаткина потенциально находится выше Роджерс, её победа была в какой-то мере ожидаема. Хотя Роджерс — серьёзный противник, да и в финале просто не бывает. Касаткина сейчас на подъёме. Дарья выбывала на пару лет из обоймы сильнейших теннисисток. Она это миновала, сумела вернуться. Прежде всего Даша уверена в себе — это помогает выигрывать матчи. У Касаткиной есть опыт, в том числе и горький. Она сейчас на пути к тому, чтобы выигрывать более значимые турниры», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Первое видео Марии Шараповой с новорождённым сыном: