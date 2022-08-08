Веснина: Касаткина показывает стабильный теннис. На неделе в Сан-Хосе превзошла всех

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина оценила победу россиянки Дарьи Касаткиной над американкой Шелби Роджерс (6:7 (2:7), 6:1, 6:2) в финале турнира в Сан-Хосе.

«На протяжении этого сезона Даша показывает очень хороший, ровный теннис, стабильный. Сейчас она играла очень вдохновенно. Американская серия у неё вообще складывается очень хорошо.

Роджерс Дарья обыграла за счёт минимального количества ошибок, очень стабильной первой подачи. Именно тот аспект игры, который очень часто подводит Дашу в решающий момент, — это подача. А на турнире в Сан-Хосе процент первой был очень высокий. Все знают, что Касаткина очень творчески играет на задней линии, у неё красивый и разнообразный теннис. Она даёт малое количество ошибок и заставляет своих соперников много двигаться. Поэтому Даша на этой неделе превзошла всех.

Очень трудно провести два сета на одном дыхании, ровно и без ошибок. Роджерс — серьёзная соперница, тем более играла у себя дома. Тоже хотела победить и боролась. Даша молодец, что во втором и третьем сетах взяла инициативу в свои руки, разыграла и победила», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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